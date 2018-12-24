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СМИ: Американские военные не получили приказ о выходе из Сирии

Комментариев: 1
Американские военные до сих пор не знают подробностей плана Трампа о выводе из горячих точек.
Военные все еще пребывают на территории Сирии
Военные все еще пребывают на территории Сирии
depositphotos.com

Командиры американских вооруженных сил независимо от ранга не уведомлены о деталях плана президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии и Афганистана, сообщает газета Wall Street Journal 24 декабря.

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Американские ВВС не получали приказ от Пентагона о выходе из Сирии. Также они не обладают информацией о сроках вывода или о численности. 

WSJ рассказывает, как во время визита в американские войска за рубежом коменданта корпуса морской пехоты, генерала Роберта Неллера, морские пехотинцы спросили о приказе Трампа о выводе войск из Сирии и Афганистана.

В частности, пехотинцев волновало, касается ли данный приказ тех, кто развернут на местах боевых действий.

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“Это действительно хороший вопрос. И честный ответ в том, что я понятия не имею“, - ответил генерал.

Министр ВМС США Ричард Спенсер также не получал приказа Пентагона или из Белого дома о сокращении войск.

“Ничего официального, просто твиты“, - сказал Спенсер ранее.

По словам нескольких офицеров, командующему силами НАТО в Афганистане Остину Миллеру также не было отдано приказа о сокращении войск.

Ранее сообщалось о том, что Макрон раскритиковал Трампа за решение вывести войска из Сирии.

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Теги: США, Пентагон, Сирия, Дональд Трамп, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
banderivets1    24.12.2018, 15:01
Оценка:  -1
banderivets1
А Трамп і сам не знає. Просто ляпнув і забув.
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