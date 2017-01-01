В Бразилии упала гигантская рождественская елка, есть жертвы

Упавшая в Аракажу елка претендует на место в Книге рекордов Гиннесса, как самое высокое искусственное дерево.

Искусственная елка высотой в более 110 метров была установлена в Аракажу в 2007 году lenta.ru

В бразильском городе Аракажу на севере страны рухнула 120-метровая искусственная елка, приготовленная к рождественским и новогодним праздникам. Об этом сообщает Лента в среду, 26 декабря.

Отмечается, что в результате инцидента погибли четыре человека – рабочие, занимавшиеся установкой елки.

Сколько именно весило алюминиевое дерево, неизвестно. Причины случившегося пока также не называются, но местная полиция уже начала расследование.

Упавшая в Аракажу елка претендует на место в Книге рекордов Гиннесса, как самое высокое искусственное дерево. Нынешний рекорд также принадлежит бразильцам – искусственная елка высотой в 110,11 метра была установлена в этом же городе в 2007 году.

Ранее сообщалось, что в немецком Дортмунде установили самую большую в мире рождественскую елку высотой 45 метров. Праздничное дерево смонтировали из 1700 небольших елок, которые специально для этого вырастили в местных лесных хозяйствах. Монтаж длился четыре недели.

Также стало известно, что на главной рождественской елке США в Вашингтоне погасли огни из-за повреждения, но ремонт невозможен в связи с "шатдауном".

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