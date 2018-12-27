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Парламент Израиля самораспустился

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Кнессет (парламент) Израиля в среду, 26 декабря в трех чтениях принял закон о самороспуске.
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
 
Парламент Израиля утвердил решение о самороспуске из-за разногласий вокруг законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в армию страны, сообщает Каn в среду, 26 декабря.
 
Выборы в парламент пройдут 9 апреля. По опросам общественного мнения, главным фаворитом выборов будет партия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Ликуд.
 
Причиной роспуска стали разногласия парламентариев по законопроекту о призыве на военную службу ортодоксальных евреев, инициатором которого стал Нетаньяху.
 
Главы правительства рассчитывал, что сможет заручиться поддержкой 61 депутата, голосов которых было бы достаточно для принятия закона, однако этого не произошло.

Министр обороны Израиля подал в отставку
 
Напомним, 18 ноября Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля. После этого он стал контролировать портфель премьера и четыре министерских поста – главы МИД, министра обороны, министра здравоохранения и министра репатриации и интеграции.

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Теги: Выборы, Израиль, парламент, Парламентские выборы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мыкола    27.12.2018, 04:26
Оценка:  0
Мыкола
Это пример государственной мудрости людей, облеченных властью и желающих действительно быть выразителем интересов народа ! А в Украине дорвавшихся до корыта депутатов за уши не оттянешь от привилегий.Даже на свою работу они ходят по желанию, поэтому почти всегда Рада полупустая
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