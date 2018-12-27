Парламент Израиля самораспустился

Кнессет (парламент) Израиля в среду, 26 декабря в трех чтениях принял закон о самороспуске.

Парламент Израиля утвердил решение о самороспуске из-за разногласий вокруг законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в армию страны, сообщает Каn в среду, 26 декабря.



Выборы в парламент пройдут 9 апреля. По опросам общественного мнения, главным фаворитом выборов будет партия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Ликуд.



Причиной роспуска стали разногласия парламентариев по законопроекту о призыве на военную службу ортодоксальных евреев, инициатором которого стал Нетаньяху.







Министр обороны Израиля подал в отставку

Главы правительства рассчитывал, что сможет заручиться поддержкой 61 депутата, голосов которых было бы достаточно для принятия закона, однако этого не произошло.

Напомним, 18 ноября Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля . После этого он стал контролировать портфель премьера и четыре министерских поста – главы МИД, министра обороны, министра здравоохранения и министра репатриации и интеграции.

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