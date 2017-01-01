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В Альпах спасли ребенка, пробывшего под лавиной 40 минут

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СМИ пишут, что ребенок вместе с родителями катался на лыжах в опасной зоне.
Мальчик найден живым после 40 минут пребывания под лавиной
Мальчик найден живым после 40 минут пребывания под лавиной

Во Франции спасатели освободили из снежного плена двенадцатилетнего мальчика, который на 40 минут оказался под снегом сошедшей горной лавины. Об этом в среду, 26 декабря, сообщила радиостанция France Bleu.

Отмечается, что ребенок вместе с родителями катался на горных лыжах вне выделенных трасс в районе горного курорта Ла-Плань (французские Альпы). В результате в этом месте сошла лавина - зона снежного завала составила 200 на 150 метров. На место происшествия быстро прибыли спасатели. Мальчика удалось обнаружить лишь с помощью специально обученной собаки, так как на нем не было радиомаяка.

Как сообщили спасатели, то, что ребенок был найден живым, можно считать настоящим чудом, так как обычно люди гибнут под снегом уже через 15 минут. У мальчика сломана нога. Он доставлен в больницу.

Ранее в Гималаях лавина накрыла лагерь с альпинистами, погибли 9 человек.

Также сообщалось, что во французских Альпах в результате схода лавины погиб один лыжник, еще трое травмированы.

 

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Теги: Франция, ребенок, лавина, спасение, Альпы, спасатель
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Источник: korrespondent.net

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