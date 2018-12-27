Убийство Хашукджи: в правительстве Саудовской Аравии провели перестановки

Король Салман, по мнению журналистов, пытается продемонстрировать, что он перестраивает госаппарат после убийства саудовского журналиста.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд после международной реакции на убийство журналиста Джамаля Хашукджи сделал перестановки в правительстве. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает CNN.

В частности, он назначил, вместо Адель аль-Джубейра на должность главы министра иностранных дел Ибрагима Аль-Ассафа, бывшего министра финансов. А принц Абдалла бин Бандар, ранее служивший послом Саудовской Аравии в США, стал новым главой Национальной гвардии и нанял нескольких сотрудников разведки в свой штат.

Аль-Джубейр ранее заявлял, что убийство Хашукджи было "чудовищной ошибкой". В интервью Fox News в октябре он пообещал, что смерть обозревателя Washington Post стала результатом мошеннической операции, и добавил, что его правительство накажет тех, кто несет ответственность за это убийство.

Телеканал отмечает, что наследный принц Мухаммед бин Салман и король Салман пытаются продемонстрировать, что они перестраивают госаппарат после убийства саудовского журналиста.

Напомним, спецслужбы США пришли к выводу, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман мог отдать приказ об убийстве Хашукджи.

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