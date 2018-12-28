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Экс-"замминистра МГБ ЛНР" ставит памятник пельменю в РФ - соцсети

Комментариев: 4
Бывший "видный чиновник" сепаратистов получил достойное завершение карьеры.
Символичное завершение карьеры "замминистра госбезопасности" на Донбассе
Символичное завершение карьеры "замминистра госбезопасности" на Донбассе
facebook.com/ppryanikov

Бывший “заместитель министра“ так называемого “МГБ ЛНР“ генерал-майор Роман Александрович Шадрин в городе Екатеринбурге (Российская Федерация) стал начальником парка культуры и отдыха и инициировал установку абсурдного памятника.

Об этом сообщил Павел Пряников в Facebook.

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“Символичное завершение карьеры: из замминистра госбезопасности на Донбассе - парковым служащим, с этим памятником пельменю“, - написал Пряников.

Также автор поста показал фото самого памятника, который внешне напоминает кусок бесформенного материала без какой-либо претензии на художественное творение.

В разгар
В разгар "русской весны" этот "замминистра" вещал чуть ли не о спасении мира от идеологии запада
facebook.com/ppryanikov

Как сообщалось в 2015 году, по информации Bloomberg, боевиками Донбасса на тот момент руководили 6 русских военачальников.

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Теги: ЛНР, МГБ ЛНР, Россия, генерал
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Комментариев (6)
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Ехидный    28.12.2018, 11:17
Оценка:  0
Ехидный
Не скрепно! Памятник бояре был бы больше в тему
doc1    28.12.2018, 11:01
Оценка:  +2
doc1
Дучше поставить памятник Чебурашке на месте кафе чебурашка))))))))))))))))))
ВосставшийИзБана    28.12.2018, 10:58
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
"установку абсурдного памятника."

Значит памятник полтавской галушке в Полтаве не абсурдный, а памятник уральскому пельменю на Урале - абсурдный. Так и запишем.
Ехидный    28.12.2018, 11:16
Оценка:  0
Ехидный
Потому что пельмени - китайское блюдо, а не российское
foster12    28.12.2018, 10:48
Оценка:  +4
foster12
А что, хороший памятник для 200-х ихтамнетов получился
doc1    28.12.2018, 11:01
Оценка:  +1
doc1
поминальный)))))
и заминировать его)))))))
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