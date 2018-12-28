Экс-"замминистра МГБ ЛНР" ставит памятник пельменю в РФ - соцсети

Бывший "видный чиновник" сепаратистов получил достойное завершение карьеры.

Бывший “заместитель министра“ так называемого “МГБ ЛНР“ генерал-майор Роман Александрович Шадрин в городе Екатеринбурге (Российская Федерация) стал начальником парка культуры и отдыха и инициировал установку абсурдного памятника.

Об этом сообщил Павел Пряников в Facebook.

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“Символичное завершение карьеры: из замминистра госбезопасности на Донбассе - парковым служащим, с этим памятником пельменю“, - написал Пряников.

Также автор поста показал фото самого памятника, который внешне напоминает кусок бесформенного материала без какой-либо претензии на художественное творение.

В разгар "русской весны" этот "замминистра" вещал чуть ли не о спасении мира от идеологии запада facebook.com/ppryanikov

Как сообщалось в 2015 году, по информации Bloomberg, боевиками Донбасса на тот момент руководили 6 русских военачальников.