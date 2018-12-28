Изменение климата: В 56 млрд евро обошлись миру катастрофы 2018 года

Экстремальные погодные условия, вызванные изменением климата, поразили в этом году все континенты.

Последствия глобального потепления ощущаются на всех континентах Gettyimages.com

Произошедшие в 2018 году 10 страшнейших стихийных бедствий, которые были вызваны изменением климата, принесли странам убытки, сумма которых равна минимум 56 млрд евро.

Об этом сообщила религиозная организация Christian Aid, информирует издание Independent, передает Zik.ua.

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Эксперты утверждают, что мир идет к экстремальным тепловым волнам, более сильным осадкам, сокращению урожая и усилению дефицита воды.

20 самых жарких лет были зафиксированы в течение последних 22 лет, сообщила Организация Объединенных Наций в прошлом месяце.

Наиболее убыточными катастрофами 2018 года, связанными с изменениями климата, были ураганы Флоренция и Майкл, которые нанесли ущерб на сумму не менее 20,6 млрд евро.

Соединенные Штаты также подверглись не менее 5,8 млрд евро убытков от лесных пожаров, которые привели к десяткам смертей и уничтожили тысячи домов в Калифорнии.

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Этим летом Япония сильно пострадала от сильных паводков и мощного тайфуна Джеб осенью, что вместе привело к убыткам на сумму более $ 4,3 млрд.

Кроме того, засуха в Европе, наводнения в южной Индии и тайфун Мангхут на Филиппинах и в Китае стали одними из самых дорогих климатических катастроф 2018 года.

Как сообщалось 17 декабря, Украине выделили €35 млн на борьбу с глобальным потеплением.

В Польше 16 декабря приняли декларацию 24 Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 24). Декларация получила название Катовицкий пакт. На борьбу с глобальным потеплением ежегодно будут тратить $100 миллиардов.