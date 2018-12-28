У Мисс Африка-2018 на сцене загорелся парик
У победительницы конкурса красоты Мисс Африка – 2018 Доркас Касинде во время церемонии награждения загорелся парик. Об этом 28 декабря сообщило нигерийское издание Daily Post.
Отмечается, что на конкурсе, проходившем в городе Калабар, 24-летняя Касинде представляла Демократическую республику Конго.
На видео показано, как на парик Касинде попали искры от пиротехнических устройств, после чего он загорелся.
Девушка не сразу обратила внимание на пламя у себя на голове, однако почти сразу же на помощь ей пришла ведущая церемонии и еще несколько человек, которым удалось потушить огонь.
После инцидента мероприятие продолжилось.
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