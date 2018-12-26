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Во Франции посетители застряли на сломавшемся аттракционе

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ЧП случилось в городе Ренн за пару часов до Нового года. Застрявших людей хотели снять с помощью лестницы, но пришлось привлекать вертолет.
Во французском городе Ренн в новогоднюю ночь восемь человек оказались заблокированными на неисправном аттракционе на высоте 60 метров, сообщает радиостанция France Info.
 
Аттракцион Bomber Max, состоящий из двух вращающихся гондол вышел из строя около 21.30. Спасательная операция началась через полтора часа, когда прибывшие пожарные развернули лестницу высотой 30 метров.
 
Предполагалось, что заблокированные посетители, среди которых несколько детей, самостоятельно преодолеют более 20 метров, спустившись по "плечу" аттракциона на платформу лестницы. Однако маневр оказался невыполнимым, и спасатели приняли решение эвакуировать участников инцидента на вертолете.
 
 
Как сообщалось, в Тернополе в канун Нового года центральная часть города осталась без света.
 
 

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Теги: Франция, видео, спасатель, аттракционы, аттракцион
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Источник: korrespondent.net

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