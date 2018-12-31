Трамп ожидает снижения цен на бензин в 2019 году

По словам американского президента, цены на бензин низкие, и ожидается, что они станут еще ниже в этом году.

Трамп рассказал о ценах на бензин Getty Images



Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на бензин. Об этом американский лидер написал в Twitter в среду, 2 января.

"Цены на бензин низкие, и ожидается, что они станут еще ниже в этом году. Это хорошо! " – отметил Трамп.





Сети АЗС снизили цены на топливо

По данным GlobalPetrolPrices, литр бензина в США стоит около 69 центов.

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