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Трамп ожидает снижения цен на бензин в 2019 году

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По словам американского президента, цены на бензин низкие, и ожидается, что они станут еще ниже в этом году.
Трамп рассказал о ценах на бензин
Трамп рассказал о ценах на бензин
Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на бензин. Об этом американский лидер написал в Twitter в среду, 2 января.
 
"Цены на бензин низкие, и ожидается, что они станут еще ниже в этом году. Это хорошо! " – отметил Трамп.
 
По данным GlobalPetrolPrices, литр бензина в США стоит около 69 центов.

Сети АЗС снизили цены на топливо
 
Ранее стало известно, что Эквадор на 25% повышает цены на бензин.

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Теги: бензин, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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