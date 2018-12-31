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В Таиланде перевернулся автобус с туристами: есть жертвы

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Автобус перевернулось во время дождя. В результате аварии шесть человек погибли, еще 50 пострадали.
В Таиланде произошло смертельное ДТП
В Таиланде произошло смертельное ДТП


По дороге в Бангкок двухэтажный туристический автобус попал в ДТП, в результате чего погибли шесть человек, сообщает The Bangkok Post.

Авария произошла вечером 5 января в центральной таиландской провинции Патумтхани. Автобус перевернулось во время дождя, когда водитель попытался избежать столкновения с другим автомобилем, затормозив.

В результате произошедшего погибли четыре женщины и мужчина, а также младенец. Еще 50 человек пострадали.

Напомним, 4 января на Таиланд обрушился первый за последние тридцать лет тропический шторм. МИД призвал украинцев воздержаться от посещения Таиланда

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Теги: ДТП, Таиланд, туристы, авария
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Источник: korrespondent.net

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