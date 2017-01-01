В 2018 году погибли и пропали без вести почти 4600 мигрантов

По меньшей мере, 4 592 мигранта погибли или пропали без вести в дороге, заявили в Международной организации по миграции.

Более половины жертв приходится на миграционный маршрут из Африки в Европу по Средиземному морю

В течение 2018 году погибли или пропали без вести почти 4600 мигрантов. Об этом со ссылкой на данные Международной организации по миграции сообщает во вторник, 8 января, ТАСС.

"По меньшей мере, 4 592 мигранта, по имеющимся сообщениям, погибли или пропали без вести в дороге", - заявил официальный представитель МОМ Леонард Дойл на брифинге в Женеве.

Он также пояснил, что процесс подсчета числа жертв еще не закончен, так как пока не получены сведения из ряда источников.

При этом более половины жертв приходится на миграционный маршрут из Африки в Европу по Средиземному морю (2 297 погибших и пропавших без вести с начала 2018 года).

В частности, в Северной Африке погибли или пропали без вести 567 человек, в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, - 559, на границе Мексики с США - 393, в регионе Африканского Рога - 274.

По данным МОМ, далее следуют Ближний Восток (121), Европа (109), Центральная Америка (77), Юго-Восточная Азия (68) и Центральная Азия (52). В других регионах число жертв меньше: в частности, 34 человека погибли или пропали без вести в Карибском бассейне и 27 - в Южной Америке.

Кроме того, в 2018 году, по информации Дойла, в Европу по Средиземному морю прибыли более 116 тысяч мигрантов.

Известно также, что 2018 год стал пятым подряд годом, когда число погибших или пропавших без вести в мире мигрантов превысило 3000 человек.

Ранее в ООН заявили об увеличении числа беженцев в мире.

Напомним, в декабре участники Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке большинством голосов приняли миграционный пакт. Документ одобрили 152 государства.

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