Пакеты с подозрительным веществом доставили в дипмиссии Великобритании, Германии, Греции, Индии, Италии, Индонезии, Кореи, Пакистана, США и Швейцарии.

Более десяти подозрительных посылок были доставлены в консульства и посольства разных стран в австралийском Мельбурне. Сотрудники некоторых диппредставительств эвакуированы. Об этом в среду, 9 января, сообщает The Weekly Times.

В частности, пакеты доставили в дипломатические офисы Германии, Италии, Индии, Испании, Британии, Швеции и Кореи, некоторые из них были эвакуированы.

На места отправлены полиция, пожарные, скорая и спасательные службы.

Обстоятельства инцидентов выясняются.

Cмотрите фотогалерею: В Австралии десять диппредставительств получили подозрительные посылки

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