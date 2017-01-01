В Австралии десять диппредставительств получили подозрительные посылки
Более десяти подозрительных посылок были доставлены в консульства и посольства разных стран в австралийском Мельбурне. Сотрудники некоторых диппредставительств эвакуированы. Об этом в среду, 9 января, сообщает The Weekly Times.
В частности, пакеты доставили в дипломатические офисы Германии, Италии, Индии, Испании, Британии, Швеции и Кореи, некоторые из них были эвакуированы.
На места отправлены полиция, пожарные, скорая и спасательные службы.
Обстоятельства инцидентов выясняются.
Cмотрите фотогалерею: В Австралии десять диппредставительств получили подозрительные посылки
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