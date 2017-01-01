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В Австралии десять диппредставительств получили подозрительные посылки

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Пакеты с подозрительным веществом доставили в дипмиссии Великобритании, Германии, Греции, Индии, Италии, Индонезии, Кореи, Пакистана, США и Швейцарии.
Консульства эвакуированы
Консульства эвакуированы

Более десяти подозрительных посылок были доставлены в консульства и посольства разных стран в австралийском Мельбурне. Сотрудники некоторых диппредставительств эвакуированы. Об этом в среду, 9 января, сообщает The Weekly Times.

В частности, пакеты доставили в дипломатические офисы Германии, Италии, Индии, Испании, Британии, Швеции и Кореи, некоторые из них были эвакуированы.

На места отправлены полиция, пожарные, скорая и спасательные службы.

Обстоятельства инцидентов выясняются. 

 

 

Ранее МИД Греции эвакуировали из-за подозрительного пакета, присланного по почте.

В офисе CNN нашли бомбу и конверт с белым порошком

 

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Теги: Австралия, фото, пакет, эвакуация, дипломы, консульство, Мельбурн, посылка
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Источник: korrespondent.net

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