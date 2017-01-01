Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рейтинг Макрона вырос с начала года

Комментариев: 0
Уровень доверия к президенту вырос в возрастной категории от 65 лет и старше на восемь процентов.
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон

Рейтинг одобрения политики президента Франции Эмманюэля Макрона в начале 2019 года вырос на 5%. Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного социологической службой Ifop, которые приводит журнал L'OBS.

Согласно исследованию, рейтинг одобрения главы французского государства в начале января составил 28%. Рейтинг премьер-министра страны Эдуара Филиппа вырос на 7%, составив 33%. В начале декабря лишь 23% французов поддерживали Макрона и 26% Филиппа.

Как следует из результатов, уровень доверия к президенту вырос в возрастной категории от 65 лет и старше на 8% - до 34% и среди рабочих также на 8%, составив 20%. Однако лишь 6% опрошенных полностью одобряют его действия.

Приведенные данные также свидетельствуют о росте доверия к партии Национальное объединение  во главе с Марин Ле Пен, рейтинг объединения вырос на 2% и составил 35%, обогнав другое оппозиционное движение Неподчинившаяся Франция Жан-Люка Меланшона (30%).

Опрос проводился онлайн 3-4 января 2019 года среди 1014 человек в возрасте от 18 лет.

Недавно Макрон отреагировал на возобновившиеся акции протеста "желтых жилетов".

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: рейтинг, Франция, протесты, Эммануэль Макрон, желтые жилеты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь