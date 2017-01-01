В Конго победу на президентских выборах одержал оппозиционер

Занявший второе место Мартен Файулу выразил сомнение в победе Этьена Чисекеди и назвал предварительные результаты голосования "избирательным путчем".

В Демократической республике Конго ожидается первая смена власти за 18 лет. Национальная избирательная комиссия в четверг, 10 января, объявила победителем президентских выборов оппозиционного кандидата Феликса Чисекеди – сына покойного Этьена Чисекеди, который на протяжении многих лет возглавлял крупнейшую в ДРК оппозиционную партию – Союз за демократию и социальный прогресс.

Согласно предварительным данным, в поддержку 55-летнего Феликса Чисекеди проголосовали 38,57% избирателей. Второе место досталось также представителю оппозиции Мартену Файулу (34,8% голосов). Протеже давнего правителя ДРК Жозефа Кабилы – бывший глава МВД Рамазани Шадари занял лишь третье место, набрав 23,8% голосов.

Избирком планировал огласить результаты выборов, состоявшихся 30 декабря, еще 6 января, однако отложил оглашение итогов из-за проблем, связанных с логистикой. Окончательные результаты голосования будут объявлены Конституционным судом страны 15 января. Спустя три дня после этого должна состояться инаугурация нового президента ДРК, однако результаты выборов еще могут быть оспорены.

Занявший второе место Мартен Файулу уже выразил сомнение в победе Чисекеди и назвал официальные предварительные результаты голосования "избирательным путчем". "Объявленные результаты не имеют ничего общего с правдой", – заявил он в интервью Международному французскому радио (RFI), потребовав обнародовать "подлинные результаты" голосования 30 декабря.

Напомним, власти Демократической республико Конго выключили интернет после завершения голосования на президентских выборах. СМИ писали, что это было сделано из-за стремления правительства предотвратить спекуляции в соцсетях о результатах после дня голосования, о задержках работы участков, неправильном функциониовании машин для голосования и других проблемах.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet