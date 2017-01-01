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В Греции из-за Меркель запретили митинговать

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Власти Греции запретили демонстрации в центральных Афинах и закроют улицы и станции метро на время визита канцлера Германии.
Ангела Меркель посещает Афины
Ангела Меркель посещает Афины
president.gov.ua

Правительство Греции запретило проводить демонстрации на время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Афины. Об этом в четверг, 10 января, сообщает агентство AP.

"Власти запретили демонстрации в значительной части центральных Афин и закроют улицы и станции метро на время визита канцлера Германии Ангелы Меркель, которая прибыла в столицу Греции в четверг во второй половине дня для встреч с премьер-министром Алексисом Ципрасом и другими чиновниками", - говорится в сообщении.

Предполагается, что около 2000 офицеров, полицейский вертолет и беспилотники будут развернуты на время приезда Меркель в столицу Греции. Ожидается, что визит канцлера ФРГ завершится днем 11 января.

Как известно, Германия была одним из крупнейших кредиторов Греции в рамках программ помощи во время финансового кризиса в стране.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Берлин обсудить с Ангелой Меркель соглашение о Brexit, но ее визит начался с курьеза: британский премьер не смогла сразу выйти из машины, потому что пассажирские двери оказались заблокированы.

Напомним, самолет Ангелы Меркель во время полета на саммит G20 в Буэнос-Айресе совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Тогда канцлер опоздал на встречу и прилетел на саммит регулярным пассажирским рейсом. После этого Минобороны Германии допустило, что для канцлера будут закуплены новые самолеты.

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Теги: митинг, Греция, Меркель, демонстрации, визит, запрет, Афины
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Источник: korrespondent.net

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