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Талибы напали на КПП в Афганистане: более 30 погибших

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Этой зимой участвующие в конфликте в Афганистане стороны резко возобновили атаки, что привело к многочисленным потерям .
Война в Афганистане продолжается уже около 18 лет
Война в Афганистане продолжается уже около 18 лет
Кадр из видео

Исламское террористическое движение Талибан совершило серию нападений на контрольно-пропускные пункты в четырех провинциях Афганистана, убив при этом 32 человека. Об этом сообщает Reuters в четверг, 10 января.

По данным агентства, подавляющее число погибших составили афганские военнослужащие и сотрудники полиции. Власти Афганистана сообщают о по меньшей мере 25 убитых боевиках.

Собеседник агентства также отмечает, что этой зимой участвующие в конфликте в Афганистане стороны резко возобновили атаки, что привело к многочисленным потерям как среди боевиков, так и афганских военных силах.

Ранее боевики Талибана напали на контрольно-пропускные пункты афганской провинции Бадгис, которая граничит с Туркменистаном, - погиб 21 человек. 

 

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Теги: Афганистан, смерть, Талибан, жертвы, КПП, война в афганистане
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Источник: korrespondent.net

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