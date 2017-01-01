В Канаде автобус влетел в остановку: есть жертвы
Двухэтажный автобус наехал на остановку в канадской столице Оттаве. В результате происшествия погибли три человека, еще 25 пострадали, сообщил мэра города Джим Уотсон.
По словам медиков, четырнадцать госпитализированных находятся в критическом состоянии, еще 11 – в тяжелом.
Авария произошла на транзитной станции района Вэстборо. Женщина – водитель автобуса задержана, ее допрашивают. По факту ДТП ведется расследование, проверяются записи с камер наблюдения и данные очевидцев.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП.
"Я направляю мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем затронутым сегодняшней трагической аварией в Оттаве", – написал он в Twitter.
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Напомним, ранее в Германии автомобиль врезался в толпу людей.
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