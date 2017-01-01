В Канаде автобус влетел в остановку: есть жертвы

Четыре человека погибли и более 20 пострадали при наезде двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.

В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку Twitter



Двухэтажный автобус наехал на остановку в канадской столице Оттаве. В результате происшествия погибли три человека, еще 25 пострадали, сообщил мэра города Джим Уотсон.



По словам медиков, четырнадцать госпитализированных находятся в критическом состоянии, еще 11 – в тяжелом.

Авария произошла на транзитной станции района Вэстборо. Женщина – водитель автобуса задержана, ее допрашивают. По факту ДТП ведется расследование, проверяются записи с камер наблюдения и данные очевидцев.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП.

"Я направляю мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем затронутым сегодняшней трагической аварией в Оттаве", – написал он в Twitter.

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Напомним, ранее в Германии автомобиль врезался в толпу людей.

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