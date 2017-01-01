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В Германии афганец напал с ножом на беременную женщину

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В результате нападения 25-летняя гражданка Польши получила опасные ранения и потеряла ребенка.
Полиция в Германии
Полиция в Германии
Reuters (архивное фото)
 
В одной из больниц на юго-западе Германии беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину. Об этом говорится в совместном пресс-релизе полиции и прокуратуры Майнца, опубликованном 12 января на Presse Portal.

В сообщении сказано, что инцидент произошел вечером 11 января в городе Бад-Кройцнах.

По данным полиции, между 25-летним просителем убежища из Афганистана и беременной гражданкой Польши произошел конфликт в больнице, после чего мужчина несколько раз ударил женщину ножом.
 
В результате нападения 25-летняя женщина получила опасные для жизни ранения и потеряла ребенка. На данный момент ее состояние оценивается как стабильное.
 
После инцидента мужчина сбежал, но позже явился в полицию и был задержан. Прокуратура и полиция начали расследование происшествия.
 
Напомним, летом 2018 в городе Хемниц в Германии вспыхнули массовые беспорядки после убийства немца в драке с участием беженцев.

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Теги: беременность, Германия, беженцы, женщина, нападение, ФРГ, мигранты
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Источник: korrespondent.net

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