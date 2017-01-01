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Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на ракеты из Газы

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Израильская авиация атаковала два объекта подземной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС.
Истребители F-35 ВВС Израиля
Истребители F-35 ВВС Израиля
 
Израильские истребители атаковали два объекта подземной инфраструктуры движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом 13 января сообщила пресс-служба армии Израиля в Twitter.
 
Отмечается, что атака стала ответом на пуск ракеты из сектора Газа вечером 12 января.
 
Ракета, по данным израильской армии, разорвалась в приграничных населенных пунктах региональных советов Шеар ха-Негев и Сдот-Негев.
 
Перед падением сработали сирены воздушной тревоги. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
 
Напомним, 7 января система ПРО Израиля отследила и сбила запущенную с территории сектора Газа ракету. 
 
В ответ на атаку ВВС Израиля нанесли удар по нескольким целям в военном лагере ХАМАС на севере Газы.

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Теги: авиация, Израиль, сектор Газа, ХАМАС, арабо-израильский конфликт, истребитель, ВВС Израиля
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Источник: korrespondent.net

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