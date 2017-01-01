Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска арестован на три месяца
Задержанный не признает себя виновным.
Читай также: Напавший на мэра Гданьска объяснил свой поступок
В Польше суд Гданьска арестовал на три месяца мужчину, которому предъявлено обвинение в убийстве мэра города Павла Адамовича.
Об этом сообщает Газета выборча.
Отмечается, что срок ареста при необходимости могут продлить.
Ранее прокуратура обратилась в суд с просьбой о предварительном заключении задержанного 27-летнего жителя Гданьска, который на допросе не признал себя виновным. После нападения Стефан В. заявил, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме по вине Адамовича.
Читай также: Напавший на мэра Гданьска объяснил свой поступок
Напомним, ранее неизвестный мужчина напал с ножом на мэра польского Гданьска Павла Адамовича.