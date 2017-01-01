Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска арестован на три месяца

Задержанный не признает себя виновным.

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В Польше суд Гданьска арестовал на три месяца мужчину, которому предъявлено обвинение в убийстве мэра города Павла Адамовича.

Об этом сообщает Газета выборча.

Отмечается, что срок ареста при необходимости могут продлить.

Ранее прокуратура обратилась в суд с просьбой о предварительном заключении задержанного 27-летнего жителя Гданьска, который на допросе не признал себя виновным. После нападения Стефан В. заявил, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме по вине Адамовича.

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Напомним, ранее неизвестный мужчина напал с ножом на мэра польского Гданьска Павла Адамовича.