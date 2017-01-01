Теракт в Кении: число погибших увеличилось

В результате атаки на отель Dusit в Найроби погибли 26 человек. Среди них пять боевиков и 21 жертва нападения.

Полиция и машины скорой помощи на месте теракта в Найроби

Жертвами нападения террористов на отель Dusit в столице Кении стал 21 человек. Об этом в среду, 16 января, сообщило агентство Associated Press.

По данным кенийской полиции, число убитых выросло после обнаружения еще шести тел на месте происшествия и смерти в больнице раненого правоохранителя.

Отмечается, что среди погибших 16 граждан Кении, один британец, один гражданин США, а также три человека, чье гражданство пока не установлено.

В больницу с ранениями были доставлены 28 человек.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли 16 человек. Среди них американец Джейсон Спиндлер, который пережил теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Напомним, 15 января в Найроби террористы атаковали гостиничный комплекс Dusit. Ответственность за инцидент взяла на себя сомалийская радикальная исламистская военная организация Аль-Шабааб.

Во время операции были убиты пять боевиков. Два человека, подозреваемые в содействии террористам, арестованы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet