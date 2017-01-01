Макрон пообещал десантникам прыгнуть с парашютом

Французский лидер Эммануэль Макрон посетил 17 января военную базу, расположенную недалеко от Тулузы.



Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита к десантникам 11-й парашютной бригады пообещал, что прыгнет с парашютом, сообщает

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита к десантникам 11-й парашютной бригады пообещал, что прыгнет с парашютом, сообщает La Depeche

Политик был воодушевлен показательными выступлениями парашютистов. Командир бригады пошутил, что военные очень хотят увидеть, как Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп прыгнут с парашютом. "Я это сделаю, обещаю", – ответил Макрон.



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