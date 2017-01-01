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Макрон пообещал десантникам прыгнуть с парашютом

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Французский лидер Эммануэль Макрон посетил 17 января военную базу, расположенную недалеко от Тулузы.
Макрон пообещал прыгнуть с парашютом
Макрон пообещал прыгнуть с парашютом

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита к десантникам 11-й парашютной бригады пообещал, что прыгнет с парашютом, сообщает La Depeche.
 
Политик был воодушевлен показательными выступлениями парашютистов. Командир бригады пошутил, что военные очень хотят увидеть, как Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп прыгнут с парашютом. "Я это сделаю, обещаю", – ответил Макрон.
 
Ранее сообщалось, что рейтинг Макрона вырос с начала года. Кроме того, президент Франции пригрозил "желтым жилетам" жестким ответом.

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Теги: президент, Франция, парашют, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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