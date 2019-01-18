В России столкнулись два истребителя Су-34 - СМИ

Самолеты шли с моря и столкнулись в воздухе.

Два истребителя Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке function.mil.ru

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе в ходе полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае.

Об этом сообщил в пятницу ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах региона.

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“По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе“, - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, экипаж одного самолета катапультировался.

Два самолета Су-34 пропали с радаров под Комсомольском-на-Амуре, пилоты, по предварительным данным, живы, сообщил Интерфакс.

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“Проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами, либо технически произошла нештатная ситуация и два самолета, предположительно, могли столкнуться“, - пишет Интерфакс.

Напомним, на востоке Франции в среду, 9 января, пропал с радаров истребитель французских ВВС Mirage 2000D.