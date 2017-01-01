Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Протесты в Париже: задержаны 20 человек

Комментариев: 0
Во Франции проходит десятая по счету масштабная акция протеста "желтых жилетов".
Акция протеста в Париже
Акция протеста в Париже

Двадцать человек, принимавших участие в акциях протестов "желтых жилетов" в субботу, 19 января, задержаны в Париже. Об этом информирует BFMTV со ссылкой на полицию.

Отмечается, что участников протеста задержали за ношение запрещенного оружия.

Как известно, власти города для обеспечения безопасности мобилизовали более пяти тысяч полицейских и жандармов.

 

 

По данным СМИ, на минувших выходных в протестах приняли участие 84 тысяч человек, около 250 были задержаны.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, протесты, фото, Париж, протест, акции протеста, желтые жилеты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь