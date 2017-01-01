Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Боливии столкнулись два автобуса: погибли более 20 человек

Комментариев: 0
В муниципалитете Чальяпата столкнулись два автобуса. В результате погибли 22 человека, еще 37 пострадали.
Масштабное ДТП произошло в Боливии
Масштабное ДТП произошло в Боливии
abi

По меньшей мере 22 человека погибли при столкновении двух автобусов на западе Боливии, сообщает ABI.
 
Еще 37 человек получили ранения. Пострадавших доставили в больницы.
 
Авария произошла в субботу, 19 января, в муниципалитете Чальяпата. Автобусы столкнулись во время маневра обгона.
 
Напомним, ранее в Канаде автобус влетел в остановку, в результате погибли три человека. Кроме того, в Китае мужчина угнал автобус и въехал в толпу, погибли пять человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Боливия, авария, жертвы, автобус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь