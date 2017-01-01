В Боливии столкнулись два автобуса: погибли более 20 человек

В муниципалитете Чальяпата столкнулись два автобуса. В результате погибли 22 человека, еще 37 пострадали.



По меньшей мере 22 человека погибли при столкновении двух автобусов на западе Боливии, сообщает

По меньшей мере 22 человека погибли при столкновении двух автобусов на западе Боливии, сообщает ABI

Еще 37 человек получили ранения. Пострадавших доставили в больницы.



Авария произошла в субботу, 19 января, в муниципалитете Чальяпата. Автобусы столкнулись во время маневра обгона.



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