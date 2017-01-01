В Боливии столкнулись два автобуса: погибли более 20 человек
В муниципалитете Чальяпата столкнулись два автобуса. В результате погибли 22 человека, еще 37 пострадали.
По меньшей мере 22 человека погибли при столкновении двух автобусов на западе Боливии, сообщает ABI.
Еще 37 человек получили ранения. Пострадавших доставили в больницы.
Авария произошла в субботу, 19 января, в муниципалитете Чальяпата. Автобусы столкнулись во время маневра обгона.
Напомним, ранее в Канаде автобус влетел в остановку, в результате погибли три человека. Кроме того, в Китае мужчина угнал автобус и въехал в толпу, погибли пять человек.
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