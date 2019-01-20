Стоимость клада превышает один миллион долларов. Находки взяты под государственную охрану.

В ходе раскопок в подвале одного из исторических зданий в центре столицы Узбекистана – Ташкенте – обнаружены ценности, утраченные 80 лет назад. Об этом сообщил сайт kun.uz в субботу, 19 января.

Отмечается, что ученые из Национального университета Узбекистана нашли, в частности, экспонаты из коллекции 1918 года Ташкентского дворца князя Романова и предметы, которые принадлежали жертвам сталинских репрессий, генерал-майору русской армии Джурабеку и переселенцам из Европы и Санкт-Петербурга. Все это находилось в скрытом помещении под подвалом.

На фотографиях запечатлены такие вещи, как австрийский микроскоп из золота XIX века, различные монеты, золотые слитки на восемь килограммов, отделанные золотом книги XVIII-XIX веков из императорского дворца и четыре раритетные книги о птицах Америки, каждая из которых может стоить сотни тысяч долларов. Помимо этого, были найдены документы времен Узбекского ханства и старинные рукописи мыслителей, которые считали утерянными.

Утверждается, что стоимость клада превышает один миллион долларов. Находки взяты под государственную охрану.

Сообщается, что ценности были доставлены в Среднюю Азию по инициативе русского и советского ученого Николая Димо, одного из основателей Среднеазиатского университета (ныне Национальный университет Узбекистана).

Cмотрите фотогалерею: В Ташкенте обнаружили крупный клад

Ранее сообщалось, что археологи нашли в Киеве клад времен Российской империи – два килограмма серебряных монет номиналом 1 рубль, 50/20/10 копеек.

А в Израиле был обнаружен клад с золотыми монетами времен крестовых походов. Находка обнаружена на раскопках древнего города Кесария. Золото обнаружили в бронзовом кувшине, возраст которого около 900 лет. Клад состоял из 24 золотых монет, каждая из которых эквивалентна годовому доходу крестьянина в те дни. Также была обнаружена золотая сережка.

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