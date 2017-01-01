Последствия землетрясения в Чили: 200 тыс людей без света
После землетрясения в Чили магнитудой в 6,8 баллов, 200 тыс человек остались без света, а 2 людей умерли от сердечного приступа, передает 112 канал со ссылкой на Reuters.
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Отмечается, что причиной землетрясения послужили оползни в горной местности региона. Также местные власти опасались цунами и планировали эвакуировать людей, но Тихоокеанский центр предупреждения опровергнул опасения.
В результате землетрясения остановилась крупная электростанция, где на данный момент удалось восстановить снабжения в большую часть региона.
Также пожилой мужчина и женщина умерли от остановки сердца во время землетрясения.
Ранее сообщалось, что в Чили произошло мощное землетрясение. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 находился в 15 км к юго-западу от населенного пункта Кокимбо.