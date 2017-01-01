У берегов Германии сел на мель танкер с опасным грузом

Танкер Oriental Nadeshiko с девятью тоннами опасного горючего груза на борту сел на мель у берегов Германии.

Танкер Oriental Nadeshiko сел на мель у берегов Германии скриншот из видео

У берегов Германии сел на мель танкер Oriental Nadeshiko с девятью тоннами опасного горючего груза на борту. ЧП произошло в ночь на понедельник, 21 января, в устье Эльбы в районе Куксхафена, сообщает региональная телерадиокомпания NDR 1.

Указано, что члены команды - всего их 22 человека - не пострадали, повреждений на корпусе судна не обнаружено.

Причины аварии, по словам представителя экстренной портовой службы Куксхафена, пока не определены.

Как сообщается, на борту были установлены все необходимые лоцманские приборы и погодные условия были стандартными, поэтому специалисты считают наиболее вероятной причиной ЧП технический дефект оборудования.

Ожидается, что вскоре начнутся работы по снятию танкера с мели, сейчас на месте находятся шесть буксиров и еще два спасательных судна, одно из них - лоцманское.

По данным телеканала, груз танкера относится к третьему классу опасных легковоспламеняющихся веществ, всего таких классов - девять. На борту судна транспортируется, в том числе, 7,5 тонн дихлорэтана и 1,25 тонн пропиленгликоля. Известно, что танкер ходит под флагом Панамы.

Ранее на нефтяном танкере у берегов острова Ламма в Гонконге произошел взрыв, в результате чего погиб один человек.

Также сообщалось, что пожар и взрыв произошли на мальтийском танкере Athlosвозле побережья Кипра. Пострадали пять членов экипажа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet