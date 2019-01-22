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ЕС исключил Кобзона из санкционного списка

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Российский депутат Госдумы и певец был под санкциями с февраля 2015 года.
Иосиф Кобзон умер 30 августа, не выйдя из состояния комы
Иосиф Кобзон умер 30 августа, не выйдя из состояния комы
unian.net

Европейский Союз исключил российского певца Иосифа Кобзона посмертно из санкционного списка, к который он был включен из-за его позиции относительно Украины.

Решение опубликовано во вторник в Официальном журнале ЕС, передает УНН.

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"После смерти лица Совет ЕС считает, что запись в отношении этого лица следует изъять... Запись, касающаяся следующего лица, изымается из списка, приведенного в Приложении I к Регламенту (ЕС) № 269/2014: 150. Иосиф Давыдович Кобзон", - говорится в тексте решения.

Напомним, в феврале 2015 года ЕС расширил санкционный список лиц и организаций, добавив к нему депутатов Госдумы России, в частности, Иосифа Кобзона, и заместителей министра обороны РФ.

Как сообщалось, 2 сентября 2018 года в  РФ прощались с Кобзоном.

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Теги: санкции, ЕС, Кобзон
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    22.01.2019, 13:39
Оценка:  0
Колишній-східняк
Может теперь ездить. Надо только визу получить.
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