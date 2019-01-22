ЕС исключил Кобзона из санкционного списка

Российский депутат Госдумы и певец был под санкциями с февраля 2015 года.

Иосиф Кобзон умер 30 августа, не выйдя из состояния комы unian.net

Европейский Союз исключил российского певца Иосифа Кобзона посмертно из санкционного списка, к который он был включен из-за его позиции относительно Украины.

Решение опубликовано во вторник в Официальном журнале ЕС, передает УНН.

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"После смерти лица Совет ЕС считает, что запись в отношении этого лица следует изъять... Запись, касающаяся следующего лица, изымается из списка, приведенного в Приложении I к Регламенту (ЕС) № 269/2014: 150. Иосиф Давыдович Кобзон", - говорится в тексте решения.

Напомним, в феврале 2015 года ЕС расширил санкционный список лиц и организаций, добавив к нему депутатов Госдумы России, в частности, Иосифа Кобзона, и заместителей министра обороны РФ.

Как сообщалось, 2 сентября 2018 года в РФ прощались с Кобзоном.