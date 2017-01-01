Пассажир захватил самолет Аэрофлота - СМИ

Пассажир якобы потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.

Один из пассажиров авиарейса Сургут - Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Об этом во вторник, 22 января, пишет Интерфакс со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По данным российских СМИ, пассажир вооружен, он потребовал изменить маршрут. Это некий Павел Ш.

В справочной службе аэропорта Сургута сообщили, что рейс выполняет авиакомпания Аэрофлот.

"У нас нет никакой информации, только то, что самолет благополучно вылетел", - сказал собеседник Интерфакса.

Согласно данным сервиса Flight Radar, самолет развернулся над населенным пунктом Югорск и возвращается в сторону Сургута.

По данным телеграмм-канала Mash, лайнер сел в Ханты-Мансийске.

Ранее в аэропорту Внуково в Москве пассажир, опоздавший на рейс, выбежал на перрон и попытался остановить самолет, готовящийся к взлету.

Также сообщалось, что самолет вернулся в аэропорт вылета в городе Анкоридж из-за пассажира, который закрылся в туалете.

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