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Спасенных с горящих судов моряков привезли в Керчь

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Российский буксир Меркурий с пострадавшими при пожаре на двух танкерах в Керченском проливе моряками прибыл в порт Керчи.
Спасенных в Черном море 10 моряков привезли в порт Керчи
Спасенных в Черном море 10 моряков привезли в порт Керчи
Керчь.ФМ

В порт Керчи прибыл российский буксир Меркурий с пострадавшими при пожаре на двух иностранных танкерах в Керченском проливе моряками. Об этом во вторник, 22 января, заявил гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков, сообщает РИА Новости.

"Буксир Меркурий вошел в акваторию порта Керчи и сейчас стоит на причале", - доложил он.

В то же время заместитель председателя Керченской горадминистрации Дилявер Мельгазиев заверил, что моряков отправят в больницу.

"Судно причалило, после проверки пограничного контроля начнется транспортировка в больницу города", - сказал он агентству.

Напомним, суда Канди и Маэстро под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером 21 января. По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, десять тел подняты на борт, еще десять считаются пропавшими без вести.

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Теги: Черное море, Керченский пролив, судно, корабль, корабли, моряки, пожар, танкер, Керчь, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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