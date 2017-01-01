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Анкара подтвердила гибель граждан Турции на судах в Черном море

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В результате пожара на двух танкерах возле Керченского пролива погибли четыре турка, еще четверо пропали без вести.
В Черном море загорелись два танкера
В Черном море загорелись два танкера

Министерство иностранных дел Турции сообщило, что при пожаре на судах в районе Керченского пролива погибли четверо граждан страны и еще четверо пропали без вести. Информация об этом появилась на сайте ведомства 23 января.

"По предварительным данным, из 16 турецких членов экипажа, находившихся на двух судах, спасены восемь, четверо скончались. Продолжаются поисково-спасательные работы еще четырех граждан, пропавших без вести", - говорится в сообщении МИД Турции.

Напомним, 21 января суда Candy и Maestro, которые шли под флагом Танзании, загорелись в нейтральных водах Черного моря. По предварительным данным, инцидент произошел во время передачи топлива с борта на борт. 

На танкерах находились 32 гражданина Турции и Индии: десять погибли, десять пропали без вести, 12 спасены.

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Теги: Турция, Черное море, Керченский пролив, корабли, пожар, жертвы, танкер, погибли
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Источник: korrespondent.net

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