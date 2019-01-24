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Парижский аэропорт эвакуировали из-за туфель

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Обувь с подсветкой в багаже журналистки стала причиной вызова саперов и закрытия двух залов терминала.
Аэропорт Орли
Аэропорт Орли
 
Несколько залов парижского аэропорта Орли 24 января эвакуировали из-за подозрительного устройства в багаже пассажирки. Об этом сообщила газета Parisien.
 
Отмечается, что тревогу вызвал багаж женщины, вылетавшей в Касабланку на самолете авиакомпании Royal Air Maroc.
 
При досмотре ее ручной клади был обнаружен предмет, похожий на взрыватель.
 
Сотрудники аэропорта объявили эвакуацию двух залов четвертого терминала и вызвали саперов.
 
Специалисты установили, что речь идет о паре модельных туфель, снабженных элементами подсветки. Также выяснилось, их обладательница работает журналисткой в модном журнале.
 
Тревога была отменена только через три часа. В результате инцидента задержали несколько рейсов.
 
 
Ранее сообщалось, что в аэропорту Амстердама полиция арестовала пассажира, угрожавшего взорвать бомбу.

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Теги: Франция, аэропорт, Париж, эвакуация, взрывчатка, туфли
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Источник: korrespondent.net

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