Парижский аэропорт эвакуировали из-за туфель
Обувь с подсветкой в багаже журналистки стала причиной вызова саперов и закрытия двух залов терминала.
Несколько залов парижского аэропорта Орли 24 января эвакуировали из-за подозрительного устройства в багаже пассажирки. Об этом сообщила газета Parisien.
Отмечается, что тревогу вызвал багаж женщины, вылетавшей в Касабланку на самолете авиакомпании Royal Air Maroc.
При досмотре ее ручной клади был обнаружен предмет, похожий на взрыватель.
Сотрудники аэропорта объявили эвакуацию двух залов четвертого терминала и вызвали саперов.
Специалисты установили, что речь идет о паре модельных туфель, снабженных элементами подсветки. Также выяснилось, их обладательница работает журналисткой в модном журнале.
Тревога была отменена только через три часа. В результате инцидента задержали несколько рейсов.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Амстердама полиция арестовала пассажира, угрожавшего взорвать бомбу.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент