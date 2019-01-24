Парижский аэропорт эвакуировали из-за туфель

Обувь с подсветкой в багаже журналистки стала причиной вызова саперов и закрытия двух залов терминала.

Несколько залов парижского аэропорта Орли 24 января эвакуировали из-за подозрительного устройства в багаже пассажирки. Об этом сообщила газета Parisien

Отмечается, что тревогу вызвал багаж женщины, вылетавшей в Касабланку на самолете авиакомпании Royal Air Maroc.

При досмотре ее ручной клади был обнаружен предмет, похожий на взрыватель.

Сотрудники аэропорта объявили эвакуацию двух залов четвертого терминала и вызвали саперов.

Специалисты установили, что речь идет о паре модельных туфель, снабженных элементами подсветки. Также выяснилось, их обладательница работает журналисткой в модном журнале.

Тревога была отменена только через три часа. В результате инцидента задержали несколько рейсов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Амстердама полиция арестовала пассажира , угрожавшего взорвать бомбу.

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