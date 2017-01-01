Пожар танкеров в Черном море: поисковая операция завершена

Надежды найти живых моряков с двух горящих в Черном море танкеров уже нет, поэтому поисковую операцию прекратили.

Российские спасатели прекратили поисковую операцию, призванную найти живыми пропавших моряков в районе пожара двух танкеров вблизи Керченского пролива. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает со ссылкой на данные Росморречфлота агентство Интерфакс.

"Поисковая операция, которая длилась с 21 по 25 января, завершена в связи с отсутствием разумной надежды найти кого-либо живым", - сказал собеседник агентства.

Напомним, два судна со сжиженным газом - Candy и Maestro - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях к югу от крымского мыса Такиль.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, а 12 - спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан.

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