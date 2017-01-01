В Альпах самолет с туристами столкнулся с вертолетом

В результате авиакатастрофы, по предварительным данным, четыре человека погибли, двоим удалось выжить.

В итальянских Альпах столкнулись легкомоторный самолет и вертолет, в результате аварии по меньшей мере четыре человека погибли, двое пострадали. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает телеканал Rai News 24.

Столкновение произошло в горной области Валле-д'Аоста недалеко от границы с Францией.

По информации Альпийськоий спасательной службы, вертолет и самолет столкнулись на высоте более 3 тысяч метров над пиком Рютор.

А в начале этой недели над Ла-Маншем исчез самолет с футболистом Эмилиано Сала . Кроме спортсмена на борту находился только пилот. Их поиски не дали результатов.

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