Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Альпах самолет с туристами столкнулся с вертолетом

Комментариев: 0
В результате авиакатастрофы, по предварительным данным, четыре человека погибли, двоим удалось выжить.

В итальянских Альпах столкнулись легкомоторный самолет и вертолет, в результате аварии по меньшей мере четыре человека погибли, двое пострадали. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает телеканал Rai News 24.

 
Столкновение произошло в горной области Валле-д'Аоста недалеко от границы с Францией.
 
По информации Альпийськоий спасательной службы, вертолет и самолет столкнулись на высоте более 3 тысяч метров над пиком Рютор.
 
Напомним, неделю назад над Японским море столкнулись два российских истребителя Су-34. В результате аварии три пилота погибли, один выжил.
 
А в начале этой недели над Ла-Маншем исчез самолет с футболистом Эмилиано Сала. Кроме спортсмена на борту находился только пилот. Их поиски не дали результатов.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, Италия, самолет, туристы, горы, вертолет, авария, Альпы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь