Автобус с туристами упал в реку в Перу

Инцидент произошел в регионе Сан-Мартин. В результате ДТП пострадали 26 человек, трое считаются пропавшими без вести.



В Перу в регионе Сан-Мартин автобус с туристами упал в реку, в результате 26 человек пострадали, передает Еl Comercio

Пострадавшие были доставлены в больницу. Еще три человека, включая двух детей, считаются пропавшими без вести.



Отмечается, что в момент ДТП в автобусе находились 50 человек.



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