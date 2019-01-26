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Три страны назвали условие для признания Гуайдо президентом Венесуэлы

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Мадрид, Париж и Берлин практически одновременно выступили с одинаковыми заявлениями. Если Мадуро не объявит новые выборы, глава оппозиции будет признан временным президентом страны.
Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы готовы признать еще три страны
Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы готовы признать еще три страны

Испания, Франция и Германия признают лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом, если официальный президент республики Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. Соответствующие заявления в субботу, 26 января сделали представители трех стран.

"Если в течение восьми дней не будет объявления о выборах, Испания признает Гуайдо [временным] президентом Венесуэлы", - заявил в субботу председатель правительства Испании Педро Санчес.

По его мнению, "Гуайдо должен возглавить этот переходный [период] в Венесуэле". Санчес добавил, что Мадрид "со среды работает, чтобы прийти к общей позиции в ЕС" по ситуации в республике.

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Премьер Испании считает, что Венесуэла "уже давно переживает политический, демократический, экономический и гуманитарный кризис". "Испания всегда будет вместе с Венесуэлой, с либеро-американским сообществом", - добавил Санчес. "Мы не стремимся к тому, чтобы ставить или смещать правительства, мы хотим демократии и свободных выборов в Венесуэле", - утверждал премьер.

С аналогичными заявлениями выступили власти Франции и Германии.

Венесуэльский народ должен иметь возможность свободно определять свое будущее. Если выборы не будут объявлены в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуайдо "временным президентом", чтобы начать политический процесс", - написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

Практически дословно ему вторит представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц.

"Народ Венесуэлы должен свободно и в условиях безопасности решать свое будущее. Если в течение восьми дней не будет объявлено о проведении выборов, мы будем готовы признать Хуана Гуайдо временным президентом, который запустит такой политический процесс", - написала Мартина Фитц в Twitter.

Напомним, 23 января на фоне протестов оппозиции спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, Канада, Грузия, Бразилия и еще ряд стран.
 
В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США, обвинив Вашингтон в организации госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Куба, Мексика, Беларусь и другие страны.
 
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Теги: Испания, Франция, Германия, протесты, Венесуэла, Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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flacon9havi    26.01.2019, 15:25
Оценка:  0
flacon9havi
Іспанія, хранція та німеччина як завжди - а ні риба, а ні м'ясо (сало).
ВыВсеВрети    26.01.2019, 15:20
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
ответ на заявления, которые сделаны на росии!
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