Три страны назвали условие для признания Гуайдо президентом Венесуэлы

Мадрид, Париж и Берлин практически одновременно выступили с одинаковыми заявлениями. Если Мадуро не объявит новые выборы, глава оппозиции будет признан временным президентом страны.

Испания, Франция и Германия признают лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом, если официальный президент республики Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. Соответствующие заявления в субботу, 26 января сделали представители трех стран.

"Если в течение восьми дней не будет объявления о выборах, Испания признает Гуайдо [временным] президентом Венесуэлы", - заявил в субботу председатель правительства Испании Педро Санчес.

По его мнению, "Гуайдо должен возглавить этот переходный [период] в Венесуэле". Санчес добавил, что Мадрид "со среды работает, чтобы прийти к общей позиции в ЕС" по ситуации в республике.

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Премьер Испании считает, что Венесуэла "уже давно переживает политический, демократический, экономический и гуманитарный кризис". "Испания всегда будет вместе с Венесуэлой, с либеро-американским сообществом", - добавил Санчес. "Мы не стремимся к тому, чтобы ставить или смещать правительства, мы хотим демократии и свободных выборов в Венесуэле", - утверждал премьер.

С аналогичными заявлениями выступили власти Франции и Германии.

Венесуэльский народ должен иметь возможность свободно определять свое будущее. Если выборы не будут объявлены в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуайдо "временным президентом", чтобы начать политический процесс", - написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

Практически дословно ему вторит представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц.

"Народ Венесуэлы должен свободно и в условиях безопасности решать свое будущее. Если в течение восьми дней не будет объявлено о проведении выборов, мы будем готовы признать Хуана Гуайдо временным президентом, который запустит такой политический процесс", - написала Мартина Фитц в Twitter.



Напомним, 23 января на фоне протестов оппозиции спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США , Канада, Грузия, Бразилия и еще ряд стран.