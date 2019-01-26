В Венесуэле отреагировали на ультиматум стран ЕС

Появилась реакция на требование Евросоюза и ряда стран срочно объявить новые президентские выборы в Венесуэле.

Правительство Венесуэлы отвергло требования европейских стран объявить новые президентские выборы в стране в течение восьми дней. Об этом в субботу, 26 января, пишет АР.

"Правительство Венесуэлы отвергает требования европейских стран о срочном объявлении новых президентских выборов", - говорится в сообщении.

В частности, глава правящей партии Диосдадо Кабельо заявил, что "лидеры вроде премьер-министра Испании Педро Санчеса должны дважды подумать, прежде чем читать Венесуэле лекции по демократии".

Как стало известно, 26 января ряд стран выдвинули ультиматум президенту Венесуэлы Николасу Мадуро с требованием в течение восьми дней объявить выборы в стране, иначе они признают и.о. президента Хуана Гуайдо.

Напомним, 23 января на фоне протестов оппозиции спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, Канада, Грузия, Бразилия и еще ряд стран. В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США, обвинив Вашингтон в организации госпереворота.

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