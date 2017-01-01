В Нидерландах прервали модный показ из-за угрозы взрыва

По словам одного из посетителей модного шоу, через полчаса после начала ведущий сообщил, что все должны выйти на улицу.

В Нидерландах из отеля из-за угрозы взрыва эвакуировали людей nos.nl

Из отеля, где проходил модный показ, что возле аэропорта Роттердам/Гаага эвакуировали людей из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает сайт NOS

“Отель возле аэропорта Роттердам/Гаага был эвакуирован из-за взрывчатки”, - говорится в сообщении.

В отеле Wings Fashion проходил модный показ. Всех гостей шоу доставили в безопасное место.

По словам одного из посетителей модного шоу, через полчаса после начала ведущий сообщил, что все должны выйти на улицу. Вскоре после этого прозвучала пожарная тревога. Из помещения вывели около 250 участников модного показа.

К отелю сразу отправили правоохранителей, пожарных, "скорые" и службу по ликвидации взрывчатых веществ. Собаки искали в отеле взрывчатку. Дорога, что ведет до отеля, была закрыта.

Уже спустя почти два часа поиска сообщили, что взрывчатки не нашли.

Ранее взрывчатку искали в супермаркете Львова.

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