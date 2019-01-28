Сменю власть в Грузии за 72 часа – Саакашвили

Экс-президент Грузии сравнил нынешние власти страны с "сумасшедшими, которые заперли врачей в сумасшедшем доме".



Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал вернуться в страну и сменить там власть. Такое заявление бывший политик сделал в эфире телеканала

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал вернуться в страну и сменить там власть. Такое заявление бывший политик сделал в эфире телеканала Rustavi 2

По словам Саакашвили, который объявлен в Грузии в розыск, он вернется на родину, если будет уверен, что активная часть Грузии и оппозиция обеспечат ему свободное передвижение по стране хотя бы на 72 часа.



"Это является сценарием смены руководства мирным путем", – заверил экс-президент.



Саакашвили также объявил, что ведет борьбу с основателем правящей в Грузии команды Бидзиной Иванишвили, и сравнил руководство страны с сумасшедшими. "Власти Грузии мне напоминают тот момент, когда сумасшедшие заперли врачей в сумасшедшем доме. Сейчас главное – нейтрализовать этих сумасшедших без трагедии, насилия и жертв", – сказал политик.



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