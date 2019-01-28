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В Британии судили самую молодую женщину-педофила

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Сотрудница детского сада призналась в 16 фактах сексуального насилия против двоих детей.
В Британии осудили 18-летнюю девушку за сексуальное насилие над детьми
В Британии осудили 18-летнюю девушку за сексуальное насилие над детьми
pixabay.com
 
Самая молодая в истории Великобритании женщина-педофил отправилась в тюрьму на семь лет и десять месяцев за совершение ряда преступлений против двоих несовершеннолетних. Об этом в понедельник, 28 января, сообщила газета Mirror.
 
По информации таблоида, 18-летняя сотрудница детского сада Софи Элмс созналась в 16 фактах сексуального насилия против двоих детей в возрасте двух и трех лет.
 
Преступления были совершены в период с декабря 2016 года по март 2018 года. В полиции заверили, что ни одно из правонарушений не произошло на территории детского учреждения.
 
На слушании дела Элмс отец двух пострадавших девочек заявил, что она "польностью разрушила нашу жизнь".
 
 
Ранее сообщалось, что в Киевской области 44-летний мужчина в течение года совершал развратные действия в отношении семилетней дочери своего товарища.

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Теги: Британия, дети, суд, педофилия, педофилы, девушка, педофил, изнасилование, изнасилование детей, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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