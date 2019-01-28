В Британии судили самую молодую женщину-педофила

По информации таблоида, 18-летняя сотрудница детского сада Софи Элмс созналась в 16 фактах сексуального насилия против двоих детей в возрасте двух и трех лет.

Преступления были совершены в период с декабря 2016 года по март 2018 года. В полиции заверили, что ни одно из правонарушений не произошло на территории детского учреждения.

На слушании дела Элмс отец двух пострадавших девочек заявил, что она "польностью разрушила нашу жизнь".