Число жертв прорыва дамбы в Бразилии превысило 80

Количество погибших в результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 84.



Число погибших при прорыве дамбы на востоке Бразилии увеличилось до 84, пропавшими без вести числятся 276 человек, сообщает телеканал Globo.



Напомним, прорыв плотины в районе муниципалитета Брумадинью (штат Минас-Жерайс) произошел 25 января, потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

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