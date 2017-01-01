В ЕС не будут возобновлять переговоры по Brexit
Соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза не предусматривает новых переговоров.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Европейского Совета Дональда Туска, сообщает Reuters.
"Соглашение о выходе есть и остается лучшим и единственным способом обеспечить упорядоченный выход Соединенного Королевства из Европейского союза... Бекстоп является частью Соглашения, а Соглашение не подлежит пересмотру", - передал пресс-секретарь слова Туска.
ЕС по-прежнему разделяет стремление парламента Великобритании избежать сценария без соглашений и призывает страну как можно скорее уточнить свои намерения относительно Brexit.
Ранее сообщалось, что глава правительства Великобритании Тереза Мэй обратится к Евросоюзу с предложением возобновить переговоры по соглашению о выходе, чтобы получить поддержку документа в парламенте.
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