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В ЕС не будут возобновлять переговоры по Brexit

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Переговоров по поправкам к соглашению о Brexit больше не будет, заявил пресс-секретарь Дональда Туска.
Туск не намерен возобновлять переговоры по Brexit
Туск не намерен возобновлять переговоры по Brexit

Соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза не предусматривает новых переговоров.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Европейского Совета Дональда Туска, сообщает Reuters.

"Соглашение о выходе есть и остается лучшим и единственным способом обеспечить упорядоченный выход Соединенного Королевства из Европейского союза... Бекстоп является частью Соглашения, а Соглашение не подлежит пересмотру", - передал пресс-секретарь слова Туска.

ЕС по-прежнему разделяет стремление парламента Великобритании избежать сценария без соглашений и призывает страну как можно скорее уточнить свои намерения относительно Brexit.

Ранее сообщалось, что глава правительства Великобритании Тереза Мэй обратится к Евросоюзу с предложением возобновить переговоры по соглашению о выходе, чтобы получить поддержку документа в парламенте.

 

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Теги: ЕС, Туск, Великобритания, Дональд Туск, европейский союз, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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