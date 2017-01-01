Европарламент поддержал Нацассамблею Венесуэлы - Гуайдо

Лидер венесуэльской оппозиции поблагодарил Антонио Таяни за поддержку парламента республики.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, сообщил, что председатель Европарламента Антонио Таяни выразил поддержку Национальной ассамблее Венесуэлы. Об этом Гуайдо написал в среду, 30 января, в Twitter.

"Я поговорил с Антонио Таяни, председателем Европейского парламента, он утвердил свою поддержку Национальной ассамблее как единственному законно избранному органу (власти) в Венесуэле. Я благодарю за вашу поддержку во имя всех венесуэльцев", - написал лидер венесуэльской оппозиции.

Ранее СМИ сообщили, что 31 января Европарламент одобрит резолюцию о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Напомним, 23 января экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз готов признать Гуаидо законным президентом страны, если власти Венесуэлы не согласятся на досрочные выборы главы государства в ближайшее время.

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