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Европарламент поддержал Нацассамблею Венесуэлы - Гуайдо

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Лидер венесуэльской оппозиции поблагодарил Антонио Таяни за поддержку парламента республики.
Хуан Гуайдо заявил о поддержке Европарламента
Хуан Гуайдо заявил о поддержке Европарламента

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, сообщил, что председатель Европарламента Антонио Таяни выразил поддержку Национальной ассамблее Венесуэлы. Об этом Гуайдо написал в среду, 30 января, в Twitter.

"Я поговорил с Антонио Таяни, председателем Европейского парламента, он утвердил свою поддержку Национальной ассамблее как единственному законно избранному органу (власти) в Венесуэле. Я благодарю за вашу поддержку во имя всех венесуэльцев", - написал лидер венесуэльской оппозиции.

Ранее СМИ сообщили, что 31 января Европарламент одобрит резолюцию о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Напомним, 23 января экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз готов признать Гуаидо законным президентом страны, если власти Венесуэлы не согласятся на досрочные выборы главы государства в ближайшее время.

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Теги: ЕС, Венесуэла, Европарламент
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Источник: korrespondent.net

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