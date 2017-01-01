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Взрыв на нефтепроводе в Мексике: число погибших возросло до 120

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Взрыв и пожар произошли на месте нелегальной врезки в нефтепровод, когда там находилось множество людей.
Пожар на нефтепроводе в Мексике
Пожар на нефтепроводе в Мексике


Число жертв взрыва и последовавшего пожара на нефтепроводе в мексиканском штате Идальго возросло до 120 человек, сообщает Milenio.

68 человек погибли при взрыве, 52 скончались в больницах. В медицинских учреждениях на лечении находятся еще 27 пострадавших.

Напомним, 18 января в районе мексиканского города Тлауелильпан произошли взрыв и возгорание на месте нелегальной врезки в нефтепровод. Ранее сообщалось о 115 погибших и 32 госпитализированных.

Власти Мексики заявили, что трагедия не повлияет на планы по борьбе с хищениями топлива в стране.

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Теги: Мексика, взрыв, жертвы, нефтепровод
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Источник: korrespondent.net

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