Взрыв на нефтепроводе в Мексике: число погибших возросло до 120

Взрыв и пожар произошли на месте нелегальной врезки в нефтепровод, когда там находилось множество людей.



Число жертв взрыва и последовавшего пожара на нефтепроводе в мексиканском штате Идальго возросло до 120 человек, сообщает Milenio.

68 человек погибли при взрыве, 52 скончались в больницах. В медицинских учреждениях на лечении находятся еще 27 пострадавших.



Напомним, 18 января в районе мексиканского города Тлауелильпан произошли взрыв и возгорание на месте нелегальной врезки в нефтепровод. Ранее сообщалось о 115 погибших и 32 госпитализированных.

Власти Мексики заявили, что трагедия не повлияет на планы по борьбе с хищениями топлива в стране.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet