Вампир-расчленитель: Российский маньяк работал врачом в больнице

Зверский убийца трудоустроился по поддельному диплому.

В уральской больнице терапевтом работал мужчина, 20 лет назад расчленивший сверстника Соцсети

В России на Урале в больнице Челябинска врачом работал мужчина, 20 лет назад расчленивший сверстника и выпивший его кровь.

Об этом сообщает Московский комсомолец.

Врачом челябинской больницы несколько лет проработал маньяк-расчленитель Борис Кондрашин, который подделал диплом. Он как “специалист“ светился на медицинских форумах — одному из психиатров фото показалось знакомым. Он обратился в полицию. На днях Кондрашина арестовали.

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В 1998 году Борис Кондрашин совершил особо жестокое преступление. Причем тогда ему было всего шестнадцать. Он заманил домой одноклассника, до смерти накачал транквилизаторами, выдав их за наркотики (отец маньяка работал психиатром). Затем расчленил и выпил кровь жертвы.

Причем когда одноклассник Бориса был уже мертв, в квартиру заехал отец Кондрашина. Преступник хладнокровно спрятал тело за шторами, поболтал с родителем, а когда тот отбыл по своим делам, приступил к страшным действиям с трупом.

Кондрашин потом объяснял следователям, что он совершил ритуальное убийство “во славу темных сил“. Также, по его словам, он по призванию был вампиром и называл себя “барон фон Гинцель“.

“Барона“ признали невменяемым и отправили на лечение. С 2000 года он провел десять лет в закрытой спецбольнице. А затем мужчину отпустили под наблюдение в диспансере.

На свободе Кондрашин решил поработать, как сообщает Znak.com, он подделал диплом врача и устроился в городскую больницу терапевтом.

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Со временем маньяк стал все больше входить в образ медика, участвовать в профессиональных дискуссиях на медицинских форумах. Там-то его фото и увидел психиатр, который помнил детали дела “дьявольского расчленителя“.

Детали происходящего пытается установить следствие. Арестовали маньяка за использование подложного документа и за хранение наркотиков, найденных у него при обыске. 16 января Ленинский райсуд Челябинска вынес Борису Кондрашину меру пресечения: пока это арест на два месяца.

Как сообщалось в феврале, в России экс-милиционер убил и расчленил 19 проституток.