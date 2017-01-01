США передали России требования по ракетам
США поставили РФ условия для возобновления переговоров по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома заявил, что США передали России свои условия для возобновления переговоров по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает ТАСС.
Американская сторона передала России список конкретных шагов, которые Москва может предпринять для спасения ДРСМД. Отмечается, что Вашингтон призвал Москву уничтожить ракету 9М729.
Напомним, накануне США уведомили Россию о начале выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия в ответ на решение США по договору также приостановила участие в нем.
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