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Еще три страны ЕС признали Гуайдо главой Венесуэлы

Комментариев: 2
Вслед за Францией, Великобританией, Испанией и Австрией временным президентом оппозиционера объявили Германия, Дания и Нидерланды.
Гуайдо должен инициировать новые выборы, считает Меркель
Гуайдо должен инициировать новые выборы, считает Меркель
Getty Images

Германия, Дания и Нидерланды признали главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны вслед за Францией, Великобританией, Испанией и Австрией.

"Что касается Гуайдо, до вчерашнего дня не было объявлено президентских выборов. Поэтому теперь Гуайдо - тот человек, от которого мы ожидаем, что он как можно скорее инициирует процесс выборов", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам главы внешнеполитического ведомства Нидерландов Стефа Блока, отведенные для созыва демократических выборов восемь дней закончились.

Аналогичное заявление сделал министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

Как сообщалось, Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент, но отказался от президентских выборов.

 

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Теги: Германия, Дания, Венесуэла, Нидерланды, Мадуро, Хуан Гуайдо
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Мыкола    04.02.2019, 15:29
Оценка:  -1
Мыкола
Образец западной демократии во всей красе.
flacon9havi    04.02.2019, 14:51
Оценка:  +1
flacon9havi
Піздєц катьонку!
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