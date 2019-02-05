Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пожар в Париже: число погибших возросло до десяти

Комментариев: 0
До десяти человек возросло число погибших в результате пожара многоэтажки в 16-м округе столицы Франции.
Ликвидация пожара многоэтажки в Париже
Ликвидация пожара многоэтажки в Париже
twitter.com/tibomalandrin

В Париже число погибших в результате пожара в многоэтажном жилом доме, вспыхнувшем в ночь на вторник, 5 февраля, в 16-м округе французской столицы, увеличилось до десяти человек. Еще один человек получил серьезную травму, сообщает Le Figaro.

В то же время, как отметили пожарные, шесть из которых пострадали во время тушения возгорания, это только предварительные данные.

Известно, что более пяти часов спасателям понадобилось, чтобы начать контролировать огонь. При этом более 50 человек пришлось срочно эвакуировать.

Отмечается, что женщину, которую подозревают в поджоге, арестовали, сейчас она находится под стражей в полиции.

Напомним, минувшей ночью произошел пожар в жилом доме Парижа, есть жертвы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, фото, Париж, огонь, пожар, жертвы, многоэтажка, погибшие, возгорание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь